GESTAŞ, fırtına nedeniyle Gökçeada'da 4 seferi, Bozcaada'da tüm seferleri iptal etti - Son Dakika
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GESTAŞ, fırtına nedeniyle Gökçeada'da 4 seferi, Bozcaada'da tüm seferleri iptal etti

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GESTAŞ, Gökçeada'da etkili olan fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattında planlanan 4 seferin yapılamayacağını, Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin de iptal edildiğini açıkladı. Şirket, diğer hatlarda deniz ulaşımının planlandığı gibi süreceğini bildirdi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan 4 sefer ile Bozcaada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 ve 13.00'te, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 11.00'deki seferler yapılamayacak.

Yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler de aynı nedenle iptal edildi.

Diğer güzergahlarda ise deniz ulaşımı planlanan şekilde sürecek.

Kaynak: AA
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