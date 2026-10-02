GESTAŞ, olumsuz hava yüzünden yarın Gökçeada ve Bozcaada'da bazı seferleri iptal etti - Son Dakika
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GESTAŞ, olumsuz hava yüzünden yarın Gökçeada ve Bozcaada'da bazı seferleri iptal etti

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GESTAŞ, olumsuz hava yüzünden yarın Gökçeada ve Bozcaada\'da bazı seferleri iptal etti
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GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak bazı feribot seferlerini iptal etti. Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında belirlenen saatlerdeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe- Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 07.00, 09.00, 11.00, 15.00, 19.00 ve 21.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 07.00, 09.00, 13.00, 17.00, 19.00 ve 21.00 seferleri yapılamayacak. Geyikli- Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 08.00, 10.00, 12.00 seferleri, Bozcaada'dan ise saat 07.00, 09.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi.

Kaynak: DHA
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