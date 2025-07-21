Geyve\'de İki Mahalle Boşaltıldı

2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle iki mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar bölgede incelemelerde bulundu. Görevlilerden bilgi alan Vali Rahmi Doğan, ilçeye bağlı Hacılar köyünde çıkan orman yangınına hızlı şekilde müdahale edildiğini ifade etti. Vali, Doğan hava karardıktan sonra yangına şu anda kara birliklerin arazözler, itfaiye, kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarıyla müdahaleyi sürdürdüğünü kaydetti. Vali Doğan, Hacılar ve Taşoluk mahallelerinin tedbir amacıyla boşaltıldığını da belirterek, "Şu anda yangın Bayat köyüne doğru ilerliyor. Orada da gerekli tertibatları aldık. Ekiplerimizle koordineli şekilde orman yangınına müdahale etmeye çalışıyoruz. Kısa süre içerisinde kontrol altına alırız diye ümit ediyorum" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Vali Doğan, "Bizim ilk etapta hedefimiz, köylerimiz yanmadan, insanlarımıza zarar vermeden yangını kontrol altına almak. Onun için uğraşıyoruz. Tüm kurumlar koordineli şekilde hareket ediyoruz. AFAD'ımız burada. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz burada, yine civar illerden gelen takviye kuvvetlerle yangına müdahale ediyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alırız diye ümit ediyorum. Öncelikli olarak köylerimiz yanmadan, insanlarımıza herhangi bir zarar gelmeden yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz" diye konuştu.