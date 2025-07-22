Geyve'de Orman Yangını Üçüncü Gününde - Son Dakika
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Geyve'de Orman Yangını Üçüncü Gününde

22.07.2025 12:57
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan orman yangını Bilecik'e de sıçrarken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını üçüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Hacılar Mahallesi'nde iki gün önce saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan ve dün Bilecik'e sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Bozören Mahallesi mevkisindeki evleri alevlerin arasında kalan ancak zamanında müdahaleyle zarar görmeyen 63 yaşındaki Şadiye ve Ramazan Kaya çifti, can ve mal kaybı yaşanmadıkları için sevinirken, "ciğerimiz" olarak tabir ettikleri ormanların yanmasına üzülüyor.

Şadiye Kaya, gazetecilere, otururken eşinin aramasıyla yangından haberdar olduğunu söyledi.

Yangının evlerinin yakınına kadar geldiğini belirten Kaya, "Alevlerin ortasında kaldık. Söndürmek için çok koşuldu ama yine de önüne geçilemedi." dedi.

Kaya, komşularının da çok yardım ettiğini dile getirerek, korumak için tekrar ormanlık alandaki evlerine geldiklerini kaydetti.

"Burayı böyle tahrip edenler utanmıyor mu?"

Şadiye Kaya'nın eşi Ramazan Kaya da yangının birden başlayıp büyüdüğünü, evlerinin ateşlerin ortasında kaldığını anlattı.

Can ve mal kaybı yaşamadıklarını aktaran Kaya, "Yaz günlerinde ormanlık alanlara girmeyelim. Bu görünen yangın kötülükten ibaret. Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok. Ciğerlerimiz, ormanlarımız yandı. İnsan bu güzelliklere kıyamaz." diye konuştu.

Kaya, yangın sonrası çevre il ve ilçelerden destek geldiğini, alevlere zamanında müdahale edildiğini ancak ormanların zarar gördüğünü belirtti.

Evlerinin etrafını bahçe olarak çevirip bakım yaptıklarına değinen Kaya, "Geliyorlar burada bira içiyorlar. Evimiz, orman zarar görmesin diye buradayız. İki defa işletme şefine bu şişeleri gösterdim, jandarmaya söyledim. Gelip müdahale ediyorlar, kovuyorlar, gönderiyorlar. Sonra tekrar geliyorlar buraya. Olan hadise yaklaşık 500 metre aşağımızda başladı, öğlen sıcağında ateş yakılır mı, sigara içilir mi ormanda? İnsanlık dışı bir şey bu." ifadelerini kullandı.

Kaya, evlerinin önünde çam ağaçlarının gölge oluşturduğunu, şimdi ise serinleyecek yerlerinin kalmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ağaçları, orman işletmesinin izniyle, yangın yukarıları sıçramasın, bunun önlemini alalım diye kestik. Bir şekilde önleyemedik, Bilecik'e kadar yangın ulaştı. Burada her taraf şişe, bu rezillik. Bu kadar mı karaktersiz olduk, ne güzel ormanımız var, para verip alamazsın. Burayı böyle tahrip edenler utanmıyor mu?"

Öte yandan, dik ve engebeli arazinin olduğu bölgede söndürme çalışmalarına devam eden ekipler, bir yandan da iş makineleriyle yol açarak alevlerin ilerleyişini durdurmak için mücadele ediyor.

Ekipler, alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde ise soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Geyve'de Orman Yangını Üçüncü Gününde - Son Dakika

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