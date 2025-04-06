Sakarya'nın Geyve ilçesinde yangın çıkan çelik konstrüksiyon ev kullanılamaz hale geldi.
Sabırlar Mahallesi Kayadibi Sokak'ta İ.T'ye ait çelik konstrüksiyon evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Geyve'de Yangın: Çelik Konstrüksiyon Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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