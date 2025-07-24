Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan belediye meclis üyesi gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca, Geyve Belediyesi Meclis Üyesi H.G'nin sosyal medya hesabından orman yangınlarıyla ilgili paylaşımı üzerine soruşturma başlatıldı.
H.G, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Geyve'de Yangın Paylaşımı Nedeniyle Meclis Üyesi Gözaltında - Son Dakika
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