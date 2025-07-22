Geyve\'deki Orman Yangını Hava Görüntülerinde

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 3 gündür süren orman yangının oluşturduğu tahribat dronla kaydedildi.

Hacılar Mahallesi'nde pazar günü saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan ve dün Bilecik'e sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin de etkisiyle Geyve'nin Taşoluk, Kozan, Bozören ve Bayat mahallelerinin üst kısımlarındaki ormanlık alanlarda zaman zaman yükselen alevlere ekipler müdahalede bulunuyor.

Alevler, bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden su alan helikopterlerle, büyümeden ve yayılmadan söndürülmeye çalışılıyor.

Sakarya ve çevre illerden gelen itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğüne ait arazözler de ulaşabildikleri alanlarda soğutma ve söndürme işlemi yapıyor.

Öte yandan yangın nedeniyle tahrip olan ormanlık alanlar havadan görüntülendi.