Geyve'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Geyve'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Geyve\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
23.07.2025 20:12
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Geyve'de başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek 7 köy tahliye edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını, büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyünce, Osmaneli ilçesine bağlı Selçik Köyü'nün de tahliye edilmesiyle boşaltılan köy sayısı 7'ye yükseldi.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan sürdü. Yangının söndürülmesi için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Büyük oranda kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle tekrar büyüyen yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle ortaya çıkan alevler ve duman nedeniyle Mekece-Bilecik- Bozüyük kara yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

İstanbul-Osmaneli kara yolunda bulunan, yangın nedeniyle öncesinde boşaltılan, içinde 13 bungalov, 2 otel ve 1 idari binanın bulunduğu Osmaneli Belediyesine ait Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi de bölgede oluşan yoğun dumandan olumsuz etkilendi. Yangın nedeniyle tesisteki bir mescit kullanılamaz hale geldi.

Rüzgarla sık sık yön değiştiren yangın dolayısıyla Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyü de tahliye ediliyor. Burada yaşayan vatandaşlar ve hayvanları güvenli bölgeye naklediliyor.

Öte yandan yangının kontrol altına alınması için cansiperane çalışan "alev savaşçıları"na köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli ve Ciciler köyleri tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Geyve'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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