Geyve\'deki Orman Yangınında Alevler Yeniden Canlandı

ALEVLER, BAZI NOKTALARDA YENİDEN CANLANDI

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına müdahale sürerken, kontrol altına alınan bazı bölgelerde alevler yeniden canlandı. Yoğun sis nedeniyle hava araçları kullanılamazken, karadan çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personelle söndürme çalışmaları sürüyor.