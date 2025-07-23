Geyve'deki Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışıyor - Son Dakika
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Geyve'deki Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışıyor

23.07.2025 10:00
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Geyve'de çıkan orman yangını, Bilecik'e sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan ve daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangını 21 Temmuz'da Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmesinin ardından kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan sürdü. Yangının kontrol altına alınması için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

???????Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmış, Kazancı köyüne sıçrayan alevlerin evlere ulaşmaması için çalışma yapılmıştı. Yangının Osmaneli ilçe merkezine yaklaşmasıyla D-650 kara yolundaki araçlar, tedbiren ilçe merkezine yönlendirilmişti.

Kaynak: AA

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