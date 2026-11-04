GEZGİN-1, 2028 son çeyreğinde fırlatılıp tarım ve deniz gözetiminde görev yapacak - Son Dakika
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GEZGİN-1, 2028 son çeyreğinde fırlatılıp tarım ve deniz gözetiminde görev yapacak

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TÜBİTAK UZAY'ın geliştirdiği GEZGİN-1 mikro uydusunun 2028 son çeyreğinde fırlatılması planlanıyor. Yerli imkanlarla üretilecek platform, 75 kilogramın altındaki mikro uydularda tarım ve deniz gözetimi gibi stratejik görevler üstlenecek.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından geliştirilen Türkiye'nin yeni mikro uydusu GEZGİN-1'in 2028'in son çeyreğinde fırlatılması planlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre projeyle Türkiye'nin milli uydu teknolojileri ve ticari uydu sistemleri altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Türkiye, 75 kilogramın altındaki mikro uydular için yerli imkanlarla yüksek performanslı bir uydu platformu geliştirmeyi hedefliyor.

Yerli imkanlarla geliştirilecek yüksek performanslı platform 2028 yılının son çeyreğinde fırlatılarak uyduya uzay tarihçesi kazandırılacak.

Tarımdan deniz gözetimine kadar stratejik görevler üstlenecek

GEZGİN-1, yüksek çözünürlüklü çok bantlı (multispektral) görüntüleme, yapay zeka destekli görüntü işleme ve AIS verileriyle entegrasyon kabiliyetlerine sahip olacak.

Uydu tabanlı veri ve analiz altyapısıyla hassas tarım, bitki sağlığının izlenmesi ve tarımsal verimlilik analizi alanlarında faaliyet gösterecek.

Haritacılık ve coğrafi bilgi sistemleri, arazi kullanımı ve değişim tespiti ile çevresel izleme ve yönetim de uydunun kullanım alanları arasında yer alacak.

GEZGİN-1'in deniz gözetimi, gemi trafiğinin izlenmesi ve yapay zeka destekli görüntü analizinde de kullanılması öngörülüyor.

Türkiye, TÜBİTAK UZAY aracılığıyla BİLSAT ve RASAT ile başlayan gözlem uydusu projelerine İMECE ve GÖKTÜRK uydularıyla devam etmişti.

Halen GÖKTÜRK 1 ve 2 uyduları ile İMECE uydusu birçok alana yönelik görüntü desteği sağlıyor.

Kaynak: AA
TeknolojiTübitakGüncelTarımUzaySon Dakika

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SON DAKİKA: GEZGİN-1, 2028 son çeyreğinde fırlatılıp tarım ve deniz gözetiminde görev yapacak - Son Dakika
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