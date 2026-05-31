Gezi Direnişi'nde Anma

TİP Genel Başkanı Erkan Baş X hesabından, Gezi eylemlerinin 13'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz Gezi Direnişi'nin 13. yıl dönümünde, iktidarın polis şiddetiyle yaşamdan kopardığı gençleri saygıyla anıyorum. Tüm Gezi tutsaklarına, Can Atalay'a, Mine Özerden'e, Çiğdem Mater'e, Tayfun Kahraman'a, Osman Kavala'ya özgürlük talebimizi yineliyorum. Memleketine, haysiyetine ve ağaçlarına canı pahasına sahip çıkanların hareketidir Gezi. 'Ben yaptım, oldu' zihniyetinin bu topraklarda asla egemen olamayacağının kanıtıdır. Ne zaman umutsuzluğa kapılır gibi olsak hatırlayıp yeniden güç bulduğumuz günlerdir, onurdur, kutup yıldızıdır. Düşlerimizdeki özgür dünyayı gerçek kılmak için Gezi'den öğrenmeye, ruhunu yaşatmaya, pes etmeden mücadeleye devam edeceğiz. Mutlaka biz kazanacağız."