Gezi eylemlerinin 11. yıl dönümünde Taksim\'de basın açıklaması yapılacak

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(İSTANBUL) - Gezi eylemlerinin 11. yıl dönümü dolayısıyla saat 19.00'da Taksim'de basın açıklaması yapılacağı duyurulurken, İstanbul Valiliği metro seferleriyle ilgili kısıtlamaya gitti. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, saat 15.00'ten itibaren Yenikapı- Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim- Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapalı olacak.

Konuyla ilgili Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuru şöyle:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."