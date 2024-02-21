Gezi Parkı Davası Sanıklarının Yargılanması Yeniden Başladı

"Gezi Parkı olayları"na ilişkin Osman Kavala'nın da yer aldığı 9'u firari 17 sanıklı davada haklarında verilen 18'er yıllık hapis cezası kararları Yargıtayca bozulan sanıklar Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin, yeniden yargılanması başladı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmayan sanıkları avukatları temsil etti. Emniyet Genel Müdürlüğü avukatı Bayram Şahin Aydınlı ile dosyada "mağdur" sıfatıyla yer alan eski bakan Sadullah Ergin'in avukatı Mesut Can Tarım da duruşmada hazır bulundu.
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 23 Ağustos 2023 tarihli bozma ilamının okunduğu duruşmada mahkeme heyeti, bozma ilamına uyulmasına ve sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.
Sanıklar hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 18 Şubat 2020'de suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatan heyet, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan başka soruşturma olup olmadığı ve dava açılıp açılmadığının savcılığa sorulmasını kararlaştırdı.
Olay anına ilişkin kamera kayıtlarının bulunup bulunmadığının da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sorulmasına karar veren heyet, duruşmayı 22 Mayıs'a erteledi.
Davanın geçmişi
"Gezi Parkı olayları" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan tutuklu sanık Osman Kavala'yı, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise beraatine hükmetmişti.
Sanıklar Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Ayşe Mücella Yapıcı ve Yiğit Ali Ekmekçi'yi ise, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapisle cezalandıran heyet, sanıkların bu suçtan tutuklanmalarına karar vermişti.
Davanın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. Dava dosyası daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti.
Sanıklardan Can Atalay, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilmişti. Atalay'ın avukatları, yargılamanın durması ve müvekkillerinin tahliyesi için Yargıtay'a başvuruda bulunmuş, Ceza Dairesi de bu talebi reddetmişti.
Bozma kararları
Dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, sanıklar Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18'er yıllık hapis cezaları hükmünü bozmuştu.
Dairenin kararında, bu sanıkların eylemlerinin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" kapsamında olmadığı, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmişti.
Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini de kararlaştırmıştı.
Son Dakika › Güncel › Gezi Parkı Davası Sanıklarının Yargılanması Yeniden Başladı - Son Dakika
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