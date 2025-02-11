Gezi Parkı Davasında Üç Sanığın Beraati Kararları Açıklandı - Son Dakika
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Gezi Parkı Davasında Üç Sanığın Beraati Kararları Açıklandı

Gezi Parkı davasında yeniden yargılanan Ayşe Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay, hükümeti devirmeye teşebbüs suçundan beraat etti. Mahkeme, sanıkların suçlamalarına dair yeterli delil olmadığına karar verdi.

11.02.2025 14:07
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Ayşe GÜREL/ Gezi Parkı davasında yeniden yargılanan sanıklardan Ayşe Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay'ın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin haklarında verilen 18'er yıl hapis cezası kararının bozulmasının ardından tahliye edilerek yeniden yargılanan sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay'ın davası karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay'ın 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

istanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Osman Kavala'yı, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, 'Siyasal veya askeri casusluk' suçundan ise beraatine hükmetmişti. Heyet, sanıklar Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Ayşe Mücella Yapıcı ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin ise 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 18'er yıl hapisle cezalandırılmalarına ve bu suçtan tutuklanmalarına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. Yargıtay'ın 28 Eylül 2023 tarihli bozma kararında, sanık Ayşe Mücella Yapıcı'nın Gezi Parkı eylemleri sürecinde yaptıkları provokatif paylaşımlar ve eylem çağrıları ile eylemcileri tahrik ederek şiddet olaylarının tırmanmasına neden olan Taksim Dayanışması'na üye olsa da sanıklar Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın oluşturduğu gizliliğe riayetle Gezi Parkı eylemlerinin ülkeye yayılması ile organize edilmesine yönelik toplantılara katıldığına ve oluşturulan organizasyon içinde yer aldığına dair delil elde edilemediğini vurgulanmıştı.

Anadolu Kültür A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevinde bulunan sanık Yiğit Ali Ekmekçi'nin, sanık Mehmet Osman Kavala'nın bazı yurt dışı görüşmelerine vesile olması dışında bir plan ve organizasyon kapsamında gerçekleştirilen Gezi Parkı olaylarına dahil olarak bu eylemlerin başlamasına ve yayılarak derinleştirilmesine yardım ettiğine yönelik delil elde edilemediğini belirtilmişti. Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan sanık Ali Hakan Altınay'ın, bir plan ve organizasyon kapsamında gerçekleştirilen Gezi Parkı olaylarına dahil olarak bu eylemlerin başlamasına ve yayılarak derinleştirilmesine yardım ettiğine yönelik delil elde edilemediği kaydedilmişti. Bu üç sanık yönünden delil elde edilemediği gözetilmeden, 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım' suçundan beraatleri yerine mahkumiyetlerine karar verildiği, ayrıca eylemlerinin '2911 sayılı Kanun'a muhalefet etme' suçunu oluşturduğunun nazara alınmaması nedeniyle bozma kararı verilerek tahliyelerine karar verilmişti.

Kaynak: DHA

Hakan Altınay, Ali Ekmekçi, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gezi Parkı Davasında Üç Sanığın Beraati Kararları Açıklandı - Son Dakika

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