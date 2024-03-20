Gezi Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesine Geri Döndü - Son Dakika
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Gezi Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesine Geri Döndü

Gezi Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesine Geri Döndü

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan devri yasaya aykırı buldu ve Gezi Parkı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğuna karar verdi. İBB'nin tapu iptal davası sonucunda parkın tamamen İBB mülkiyetine geçmesi bekleniyor.

20.03.2024 17:30  Güncelleme: 17:31
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Gezi Parkı, mahkeme kararıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesinin oldu. İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 12 Mart 2021 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı'nın, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devrini yasaya aykırı buldu. İBB'nin açtığı tapu iptal davasını 19 Mart 2024 tarihinde karara bağlayan ve dava konusu taşınmazların vakıf yoluyla meydana gelmediğine dikkat çeken mahkeme, vakıf adına kayıtlı tapu kayıtlarının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kayıt ve tesciline karar verdi. İstinaf ve Yargıtay aşamaları da İBB lehine sonuçlanırsa Gezi Parkı tamamen İBB mülkiyetine geçecek.

Kaynak: ANKA

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