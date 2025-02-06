Gezi soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın kardeşi gözaltına alındı - Son Dakika
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Gezi soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın kardeşi gözaltına alındı

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Hakkında yürütülen Gezi Parkı eylemleri soruşturmasında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanan ID Danışmanlık adlı şirketin sahibi Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı.

06.02.2025 18:29
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Gezi Parkı eylemleri soruşturmasında tutuklanan ünlü menajer Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı.

Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID Danışmanlık adlı şirketin sahibi Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinin örgütleyicilerinden biri olmakla suçlanarak tutuklanmasıyla devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

KARDEŞİ VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Barım hakkında yürütülen soruşturmada, ID İletişim Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşının da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınanlar ifadeleri alındıktan sonra da serbest bırakıldılar. Gözaltına alınma gerekçesi; Barım'a ait delilleri karartmaya çalıştıkları. Ayrıca, Ayşe Barım'ın tutuklanmadan önce şirketini kardeşine devrettiği de öne sürüldü.

TEKELLEŞME İDDİALARI İLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında ve haberlerde yer alan iddiaları ihbar kabul ederek re'sen soruşturma başlatmış, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan ve birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye yol açtığı ve kendisine karşı çıkan oyuncuları sektörden uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya 'tanık' sıfatıyla ifade vermiş, ardından Barım gözaltına alınmıştı.

GEZİ EYLEMLERİNDEN TUTUKLANDI

Barım gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayşe Barım bir süre sonra Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği ve Osman Kavala gibi isimlerle iletişimde olduğu iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Gezi soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım\'ın kardeşi gözaltına alındı

Türkiye Cumhuriyeti, Ayşe Barım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gezi soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın kardeşi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cemal Hekim:
    Devletimiz en ufak iyiliği unutmadiği gibi yapilan KAHBELIĞİDE unutmaz ALLAHTAN sağlam güçlü bir liderimiz var ALLAH REISI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN 74 509 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Fetönün siyasi ayağına Salya sümük ağlayıp yol gözleyenlerinde gerçek hukuk önünde hesap verdikleri günleri göster Allahım 284 8 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Gezi olayları iktidarın içinden söküp atamadığı en büyük yenilgisidir. 200 79 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Gezi bu ülkeye ihanettir 87 166 Yanıtla
  • Orhan Şahin:
    devlet uyumaz unutmaz 82 142 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Harika 60 65 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Oh ve. Şinanayda yavrum hopa şinanay :)) 49 60 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    Devlete millete baş kaldıranın başı kesilir 39 58 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    şad olsun Hz gezi parkı iyi ki var oldu Hz gezi parkı hepimizin kalbinde 41 34 Yanıtla
  • TC Mehmet Solmaz:
    engin Altan Düzyatan Tamer Karadağlı? 14 10 Yanıtla
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