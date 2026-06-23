GİBTÜ, İslam Üniversiteleri Rektörleri Toplantısı'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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GİBTÜ, İslam Üniversiteleri Rektörleri Toplantısı'na Ev Sahipliği Yapacak

GİBTÜ, İslam Üniversiteleri Rektörleri Toplantısı\'na Ev Sahipliği Yapacak
23.06.2026 13:25
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GİBTÜ, 26-27 Haziran'da 43 ülkeden rektörlerin katılımıyla İslam Üniversiteleri Toplantısı'nı düzenleyecek.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), 26-27 Haziran'da "İslam Üniversiteleri Rektörleri Birinci İstişare Toplantısı"na ev sahipliği yapacak.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, düzenlediği basın toplantısında, küresel çapta bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını, etkinliğe 43 ülkeden rektörlerin katılım sağlayacağını belirtti.

İslam dünyasında şu anda çok büyük sorunların olduğunu dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Etrafımız ve coğrafyamızda büyük savaşlar var. Bu savaşlar, problemlerin içerisinde Türkiye artık siyasi ve askeri anlamda küresel bir güç haline geldi. Dini, sosyal, uluslararası ilişkiler ve uluslararası siyaset anlamında da küresel bir güç olma yolunda ilerliyor. Biz de bu konuda üniversite olarak bu sürece aktif bir katkı sağlamak amacıyla bu çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Üniversitemiz, uluslararası alanda ciddi faaliyetleri olan, büyük çapta işler yürüten bir üniversite. Uluslararası boyuttaki tanınırlığımız da gittikçe artıyor. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz."

Organizasyona ABD, Rusya, Çin, Endonezya, Malezya, Azerbaycan gibi birçok ülkeden katılımın olacağını ifade eden Demir, Gaziantep'in Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan önemli bir kapısı olduğuna dikkati çekti.

Prof. Dr. Demir, "Gaziantep sadece gastronomisiyle ve sanayicisiyle değil, bu konularda ön plana çıkan ve iddia sahibi olan bir şehir. Çünkü biz Gaziantep Forumu da yapıyoruz ve bu sene üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. O da bütün dünyada ciddi anlamda ses getiren çok büyük bir organizasyon ve İslam Üniversiteleri Rektörleri Toplantısı'yla birlikte ortak vizyon, proje, program, çalışma ve araştırma merkezleri kurmanın yanı sıra işbirliği protokolleriyle ortak dijital platformlar oluşturmayı da hedefliyor ve sürdürülebilir mekanizmalar oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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