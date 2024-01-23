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GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, gazetecilere çalışmaları hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, gazetecilere çalışmaları hakkında bilgi verdi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, kentteki gazetecilerle bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Demir, üniversitenin sanayi ve toplumla birlikte hareket ettiğini belirterek, öğrenci sayısında ve uluslararası öğrenci sayısında artış olduğunu söyledi. Ayrıca, GİBTÜ'nün farklı olmayı hedeflediğini ve uluslararası çalışmalara odaklanacağını vurguladı.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, gazetecilere çalışmaları hakkında bilgi verdi
23.01.2024 - 12:56,
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, kentteki gazetecilerle bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Demir, rektörlük binasındaki programda, sanayi ve toplumla birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Eğitimde bilişimi ön planda tuttuklarını ifade eden Demir, "Geçen yıl 2 bin 800 olan öğrenci sayımızı bu yıl 200'ü lisansüstü olmak üzere 4 bin 703' çıkardık. 24 farklı ülkeden 368 uluslararası öğrencimiz eğitim ve öğretim hayatına devam etmektedir. Öğrenci ve yayın sayısında yüzde 100 civarında artış oldu." dedi.

Çoğunluğun yerine az ve kaliteli eğitime önem verdiklerine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Farklı olmak istiyoruz. Türkiye ve Gaziantep'teki var olan üniversitelerle aynı işi yapmak istemiyoruz. Farklı işlerle ilerlemeyi istiyoruz. Uluslararası çalışmalara odaklanacağız. Ortadoğu'da birçok Avrupa ve ABD üniversitesi var. Bunların dökümünü çıkardım, hangi ülkede hangi Avrupa, ABD ve Rus üniversite olduğuna dair. Ancak bizim için açık ve eksiklik olan durum Türkiye'nin Ortadoğu'nun hiçbir üniversitesinde biriminin olmaması. Bu bizim için bir eksiklik. Bizim bu konuda inisiyatif almak istiyoruz."

Demir, 3 dilde eğitim yapacaklarına işaret ederek, Teknofest projelerini de dikkate alacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Gaziantep, Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, gazetecilere çalışmaları hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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