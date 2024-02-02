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GİBTÜ Senatosu, Nurdağı'nda Depremzedelerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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GİBTÜ Senatosu, Nurdağı'nda Depremzedelerle Bir Araya Geldi

GİBTÜ Senatosu, Nurdağı\'nda Depremzedelerle Bir Araya Geldi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Senatosu üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen ilçelerden Nurdağı'nda bir araya geldi. Üniversite yönetimi, depremlerin birinci yılında afetzedelerle bir araya gelmek için Nurdağı'nda toplantı düzenlemeyi uygun gördü. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, gündemdeki konular ele alındı. GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, acıların tekrar yaşanmaması temennisinde bulunarak, üniversitenin depremlerden sonra vatandaşlara kapılarını açtığını ve yaraları birlikte sarmaya devam edeceklerini vurguladı. Senato üyeleri, Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak ve konteyner kentlerde barınan afetzedeleri ziyaret etti.

02.02.2024 14:37
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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Senatosu üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen ilçelerden Nurdağı'nda bir araya geldi.

GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite yönetimi toplantının depremlerin birinci yılında afetzedelerle bir araya gelmek için Nurdağı'nda gerçekleştirilmesini uygun gördü.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, gündemdeki konular ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, acıların tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

Üniversitenin depremlerden sonra kapılarını vatandaşlara açtığını belirten Demir, yaraları birlikte sarmaya devam edeceklerini vurguladı.

Senato üyeleri daha sonra Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak ve konteyner kentlerde barınan afetzedeleri ziyaret etti.???????

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş, Gaziantep, Deprem, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: GİBTÜ Senatosu, Nurdağı'nda Depremzedelerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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