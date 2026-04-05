Gıda Denetiminde Rekor Sayı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "1-31 Mart tarihleri arasında yurt genelinde toplam 112 bin 770 gıda denetimi gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1-31 Mart tarihleri arasında yurt genelinde toplam 112 bin 770 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 164,9 milyon lira idari para cezası uygularken, 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşımızın sofrasına ulaşan her lokmanın güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir. Kurallara uyan dürüst işletmecilerimizin hakkını korurken, kuralları hiçe sayanlara asla tolerans göstermiyoruz" ifadelerini kullandı.