Gıda Denetimlerinde 242,8 Milyon Lira Ceza

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "1-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 127 bin 643 gıda denetiminde, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242,8 milyon lira idari para cezası uygularken, 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, haziran ayında gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi kırmızı çizgimizdir. 1-30 Haziran tarihleri arasında yurt içi gıda işletmelerine yönelik 127 bin 643 denetim gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere, 242,8 milyon lira idari para cezası uygularken, 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan, rızkını helalinden kazanan üreticimizin emeğine sahip çıkarken, sıfır tolerans ilkemizle gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.