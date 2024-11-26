Gıda Fiyatları Kasım'da Yüzde 6,9 Arttı - Son Dakika
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Gıda Fiyatları Kasım'da Yüzde 6,9 Arttı

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Birleşik Kamu-İş'in raporuna göre gıda enflasyonu kasımda yıllık yüzde 67,1'e ulaştı.

26.11.2024 11:48
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ANKARA - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu kasım ayı enflasyon raporunu açıkladı. Rapora göre; son 54 aydır aralıksız olarak artan gıda fiyatlarında kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 6,9 oranında artış yaşandı. Gıda fiyatlarında bir yıllık artış ise yüzde 67,1 oldu.

"Birleşik Kamu-İş'in gıda fiyatları endeksi kasım ayı raporunu açıkladı. Rapora göre, gıda fiyatları Haziran 2020'den bu yana 54 aylık dönemde fiyatları 14 katı arttı. Raporda şu tespitlere yer verildi:

Aylık gıda enflasyonu yüzde 6,9

Kasım ayında süt ürünleri dışındaki tüm gıda harcama gruplarında fiyatlar bir önceki aya göre çeşitli oranlarda artış gösterdi. Kasımda, ekmek-pirinç-un-bulgur fiyatları önceki aya göre ortalama yüzde 4,9 oranında artarken, et ve balık grubu fiyatlarında yüzde 4 oranında yükseliş oldu. Süt, süt ürünleri ile yumurta grubunda fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında azaldı. Yağ harcamaları ise yüzde 5,2 oranında arttı. Meyve fiyatlarının yüzde 30,2 oranında yükseldiği kasım ayında sebze fiyatlarında da bir önceki aya göre yüzde 14,3 oranında artış oldu. Bakliyat fiyatlarının önceki aya göre yüzde 6 oranında arttığı kasım ayında salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri işlenmiş gıda maddelerinden oluşan diğer gıda fiyatları ise yüzde 3,7 oranında yükseldi. Vatandaşlar mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 64 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için kasımda, bir önceki aya göre yüzde 6,9 oranında daha fazla para ödemek zorunda kaldı.

Son 11 aylık gıda enflasyonu yüzde 57,3

Gıda fiyatlarında bu yılın ilk on bir aylık döneminde ise toplam yüzde 57,3 oranında artış yaşandı. Geçen yılın aralık ayındaki fiyatlara göre ekmek-pirinç-un-bulgur-makarna fiyatları kasımda yüzde 38,6, et-balık harcamaları yüzde 35,7, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 24,4, yağ fiyatları yüzde 57,4, meyve fiyatları yüzde 145,2, sebze fiyatları yüzde 172,1, bakliyat fiyatları yüzde 27,8, diğer ürünlerin fiyatları yüzde 36,3 oranında yükseldi.

Gıda fiyatlarında yıllık olarak enflasyon ise yüzde 67,1

Bu yıl kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 44,7, et-balık fiyatlarında 40,8, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 28,4 oranlarında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 61,9 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 142,4, sebze fiyatları ise yüzde 253,4 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 32,1, diğer gıda fiyatları ise yüzde 39,6 oranında zamlandı. Gıda fiyatlarında yıllık enflasyon ise yüzde 67,1 oranında arttı.

Gıda Fiyatları Kasım\'da Yüzde 6,9 Arttı
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gıda Fiyatları Kasım'da Yüzde 6,9 Arttı - Son Dakika

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