Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler - Son Dakika
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Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini güncelleyerek 34 yeni ürünü kamuoyuna duyurdu. Denetimlerde Adana ve Mersin'deki 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edilirken, yoğurtta jelatin, dana sucuk ve piliç köftede ise usulsüz mekanik ayrılmış et kullanıldığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden, taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik ifşa listesini güncelledi. Son denetimlerde listeye eklenen 34 yeni ürünün 9'unda tek tırnaklı (at, eşek, katır vb.) hayvan eti tespit edilirken, yoğurtta jelatin, sucukta ise usulsüzlükler belirlendi.

MERSİN VE ADANA'DA TEK TIRNAKLI SKANDALI

Bakanlığın "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyuna duyurduğu listede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' kategorilerinde 34 yeni gıda maddesi yer aldı. Denetimler sonucunda, 12'si doğrudan sağlığı tehlikeye düşürecek nitelikte olan bu ürünlerin 9'unda tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı ortaya çıktı. Tek tırnaklı eti tespit edilen işletmelerin 5'inin Mersin'de, 4'ünün ise Adana'da faaliyet gösterdiği bildirildi.

YOĞURTTA JELATİN, SUCUKTA MEKANİK AYRILMIŞ ET!

Bakanlığın radarına takılan tek usulsüzlük et ürünleriyle sınırlı kalmadı. Süt ve şarküteri ürünlerinde de tüketiciyi yanıltan ve sağlığı riske atan tahrifadlar belirlendi:

  • Yoğurtta jelatin: Bir firmanın "yoğurt" etiketiyle piyasaya sürdüğü üründe kıvam artırıcı olarak kullanılan jelatin tespit edildi.
  • Dana sucukta usulsüzlük: Adana'nın Yüreğir ilçesinde 'ısıl işlem görmüş dana sucuk' adıyla satılan üründe mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.
  • Piliç köftede hile: Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir işletmeye ait 'piliç köfte' ürününde de mevzuata aykırı şekilde mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı kayıtlara geçti.

Halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen denetimlerin ve ifşaların aralıksız süreceği vurgulandı.

İşte yayınlanan o liste; 

Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Mersin, Güncel, Tarım, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • S Yıl S Yıl:
    afiyet olsun. hamburgerden faydalıdır 0 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Eşik eti nedir? 0 0 Yanıtla
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