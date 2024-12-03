Gine'de Futbol Maçındaki Trajedi: 56 Ölü - Son Dakika
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Gine'de Futbol Maçındaki Trajedi: 56 Ölü

Gine Cumhurbaşkanı Doumbouya, N'Zerekore'deki futbol maçında yaşanan izdihamda 56 kişinin öldüğünü açıkladı.

03.12.2024 14:14
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KONAKRİ, 3 Aralık (Xinhua) -- Gine Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya, ülkenin güneydoğusundaki N'Zerekore bölgesinde bir futbol maçında 56 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasının ardından pazartesi günü yaslı ailelere başsağlığı diledi.

Doumbouya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Labe ve N'Zerekore'nin cesur halklarına, Gine halkına ve özellikle yaslı ailelere en içten taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Doumbouya, trajedinin nedenlerini belirlemek ve sorumlulukları tespit etmek üzere bir soruşturma komisyonu kurulacağını belirtti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre olaylar pazar günü N'Zerekore ile Labe takımları arasında oynanan "General Mamady Doumbouya" kupasının final maçı sırasında meydana geldi. Maçın sonlarına doğru N'Zerekore takımı lehine verilen penaltı kararına Labe takımı oyuncularının şiddetli tepki göstermesi üzerine gerilim tırmandı.

Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullanmasıyla durum daha da kötüleşti ve seyirciler stadyumun tek çıkışına doğru koşarken kaos arttı. Bazı seyircilerin göz yaşartıcı gaz nedeniyle hayatını kaybettiği, bazılarının ise stadyum duvarlarına tırmanmaya çalışırken çıkan izdihamda yaralandığı ya da hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua

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