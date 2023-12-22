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Gine'deki patlamada ölü sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika
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Gine'deki patlamada ölü sayısı 23'e yükseldi

Gine'nin başkenti Konakri'de meydana gelen yakıt deposu patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı. Yaralı sayısı ise 241 olarak açıklandı. Olayın ardından kayıp ihbarları alınırken, kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Senegal ve Mali, yardım amaçlı ekipler göndermişti.

Gine\'deki patlamada ölü sayısı 23\'e yükseldi
22.12.2023 - 12:55,
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Gine'de hafta başında meydana gelen yakıt deposundaki patlama nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Hükümetten yapılan açıklamada, başkent Konakri'de yakıt deposunda yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e, yaralı sayısının da 241'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, çok sayıda kayıp ihbarı alındığı ve bazı cesetlerde kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Dün, patlamada hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Patlama nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı en son 18, yaralıların sayısı da 200 olarak duyurulmuştu.

Konakri'de bir yakıt deposunda 18 Aralık'ta meydana gelen patlama, başkentin birçok bölgesinde hissedilmiş, olaydan sonra başkentte eğitime birkaç gün ara verilmişti.

Senegal ve Mali, yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek üzere ülkeye ekip göndermişti.

Kaynak: AA
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Konakri, Senegal, Gine, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gine'deki patlamada ölü sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika
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