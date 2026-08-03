Gine, ECO Para Birimine Katılmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gine, ECO Para Birimine Katılmayacak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gine, ECOWAS'ın 2027'de uygulamaya koymayı planladığı ECO para birimine katılmayı reddetti.

Gine, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 2027'de aşamalı olarak tedavüle sokmayı planladığı ortak para birimi ECO'ya katılmayacağını ve ulusal para birimi Gine frangını koruyacağını açıkladı.

Geçiş hükümetinin sözcüsü Faya François Bourouno, Cumhurbaşkanı Mamadi Doumbouya'nın, Gine frangını ülkenin ekonomik egemenliğinin temel unsurlarından biri olarak gördüğünü belirterek, ulusal para biriminin korunmasının, kalkınma stratejisinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Bourouno, Gine'nin para politikasını bağımsız şekilde yürütmeyi sürdüreceğinin altını çizerek, ülkenin mevcut koşullarda ECO sistemine katılmayı planlamadığını dile getirdi.

ECOWAS liderleri, 19 Temmuz'da Sierra Leone'nin Lungi kentinde düzenlenen 69. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, ortak para birimi ECO'nun 2027'de aşamalı olarak uygulamaya konulmasını kararlaştırmıştı.

Yol haritasına göre, makroekonomik kriterleri karşılayan ülkeler ilk aşamada ortak para birimine geçecek, diğer üyeler ise gerekli şartları yerine getirdikten sonra sisteme dahil olacak.

ECOWAS'ın ortak para birimi hamlesi

ECOWAS'ın ortak para birimi projesi, uzun yıllardır topluluğun gündeminde bulunuyor.

Halen Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine-Bissau, Mali, Nijer, Senegal ve Togo, avroya sabitlenmiş Batı Afrika CFA frangını (XOF) ortak para birimi olarak kullanıyor.

Topluluk üyesi Gambiya, Gana, Gine, Liberya, Nijerya, Sierra Leone ve Cabo Verde ise ulusal para birimlerini kullanmayı sürdürüyor.

ECO projesi, tüm ECOWAS üyelerini tek bir ortak para birimi altında birleştirmeyi hedefliyor.

İlk olarak 2020'de yürürlüğe girmesi planlanan ECO, üye ülkelerin enflasyon, bütçe açığı ve kamu borcu gibi kriterleri karşılayamaması nedeniyle birkaç kez ertelenmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Gine, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gine, ECO Para Birimine Katılmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı
Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor
Türkiye’de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor
Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi
Süleyman Soylu’dan yıllar sonra gelen itiraf: Gece 3’e kadar uyumadım Süleyman Soylu’dan yıllar sonra gelen itiraf: Gece 3'e kadar uyumadım

18:20
Ahmet Çakar, ’’Alacaksan böylelerini al’’ deyip Dursun Özbek’e 2 yıldız ismi önerdi
Ahmet Çakar, ''Alacaksan böylelerini al'' deyip Dursun Özbek'e 2 yıldız ismi önerdi
17:47
Uzak Şehir dizisine bomba bir transfer daha
Uzak Şehir dizisine bomba bir transfer daha
17:16
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
16:38
Çok partili dönemde bir ilk Koca kentte CHP’li belediye başkanı kalmadı
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı
15:40
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
14:47
AK Parti’den muhalefete “çerçeve yasa“ bilgilendirmesi
AK Parti'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 18:28:14. #7.12#
SON DAKİKA: Gine, ECO Para Birimine Katılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.