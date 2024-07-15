Gipsy Kings Türkiye Turnesi İle İstanbul ve Ankara'da Konser Verecek - Son Dakika
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Gipsy Kings Türkiye Turnesi İle İstanbul ve Ankara'da Konser Verecek

Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, Türkiye turnesi kapsamında İstanbul ve Ankara'da konser verecek. Grubun kurucu üyelerinden Tonino Baliardo, konserlerle ilgili Türk hayranlarına mesaj gönderdi.

15.07.2024 15:44
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Latin müziğini tüm dünyada tanıtan Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, Türkiye turnesi kapsamında İstanbul ve Ankara'da konser verecek.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, grubun kurucu üyelerinden Tonino Baliardo, konserlerle ilgili Türk hayranlarına mesaj gönderdi.

"El Maestro" lakaplı Baliardo, İstanbul'u artık çok iyi tanıdığını belirterek, İstanbul'un anıtlarla dolu olağanüstü bir şehir olduğunu ifade etti.

İstanbul ve Ankara konserlerini sabırsızlıkla beklediklerini belirten sanatçı, "Türkiye'deki sevenlerimize sesleniyorum; sizi gitarlarımız ve şarkılarımızla eğlenmeye bekliyoruz. Sizinle eğlenmek bizi çok mutlu edecek." ifadelerine yer verdi.

Tonino Baliardo öncülüğündeki grup, Türkiye turnesi kapsamında ilk konserini 26 Temmuz'da İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verecek. İkinci konser ise 27 Temmuz'da Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Latin müziğinin önde gelen temsilcilerinden biri olan grubun albümleri şimdiye kadar 60 milyondan fazla satıldı.

Baliardo ve Reyes ailelerinin bir araya gelmesiyle 1978'de Fransa'da kurulan Gipsy Kings, "Djobi Djoba", "Bamboleo", "Baila Baila", "La Dona" ve "Un Amor" gibi parçalarıyla dünya çapında ün kazandı.

Kaynak: AA

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