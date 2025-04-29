Gipsy Kings Türkiye\'ye Geliyor

Grammy ödüllü Gipsy Kings grubu, "Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo" dünya turnesi kapsamında Eskişehir ve İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

"Bamboleo", "Volare", "Djobi Djoba" ve "Un Amor" gibi unutulmaz şarkılara imza atan, Latin müziğin efsanevi grubu, 28 Mayıs'ta Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 30 Mayıs'ta ise Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnede olacak.

Topluluğun kurucu üyelerinden Tonino Baliardo, dünya turnesini, Eskişehir ve İstanbul konserlerini ve müzik yaşamını AA muhabirine değerlendirdi.

Baliardo neşeyi, tutkuyu ve hüznü içinde barındıran Latin müziğin nesiller boyu aktarılarak bugüne geldiğini dile getirerek, "Gipsy Kings'in diğer üyelerini ve modern müzikleri de dinliyorum. Yazarken her zaman geleneksel çingene ruhunu aklımda tutarım ama ara sıra modern fikirler de eklerim. Şu anda, tüm bu unsurları içerecek 'Historia' adlı yeni bir albüm kaydediyorum." dedi.

Çok küçük yaşlardan itibaren dünyanın en iyi gitaristlerini dinleyerek ve izleyerek büyüdüğünü vurgulayan Baliardo, gitarın hayatının ve kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.

" Türkiye'nin zengin bir tarihi ve ilginç bir kültürü var"

Başarılı sanatçı, Türkiye'de defalarca konser verdiğinin altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'deki hayranlarımızla buluşacak olmaktan heyecan duyuyoruz. Türkiye'nin zengin bir tarihi ve ilginç bir kültürü var. Dinleyicilerimiz her zaman coşkulu ve bunu sahnede hissediyoruz. Tabii Türk yemeklerini ve kahvesini de unutmamak lazım. Dünyayı dolaşma şansı buldum ve mütevazı bir geçmişim var. Hayatım bana şunu öğretti; özellikle de içinde yaşadığımız bu zorlu dünyada, müzik tüm insanları bir araya getirir."

"Bamboleo" adlı eserlerini defalarca söylediğini belirten usta sanatçı, konser başladığında seyircinin dans etmeye hazırlandığını görmekten çok büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Tonino Baliardo, Gipsy Kings olarak yeniliklere ve değişimlere açık olduklarını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

" Montpellier'de, hepimizin kullandığı bir stüdyom var. Turneden döndüğümde evde olmak, hele de torunlarımla vakit geçirmek beni mutlu ediyor. Gitarım hep yanımdadır. Birkaç fikir üretir, oğullarıma çalarım. Sonra Gipsy Kings'ten Sami, Mounin ve Miguel katılır. Birlikte çalar, sohbet eder ve kaydederiz. Biz bir aileyiz. Yaptığımız iş bu. Cosso ve Mikeal benim oğullarım. Hepimiz akrabayız. Hepsi bizim müziğimiz ve yaşam tarzımızla büyüdü. Hayatta kalmak için yeni nesillere yer açmalıyız."

"Hayalinizin peşinden gidin"

"Historia" adlı albümünün çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Baliardo, "Farklı sanatçılar sık sık albümlerinde çalmamı istiyor ve bunu yapıyorum. Ayrıca, Amazon Prime için hayatımı anlatan ve 18 aydır çekimleri süren bir belgesel hazırlanıyor. Albümle birlikte gelecek yıl yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

Baliardo, Grammy ödüllü bir sanatçı olarak genç müzisyenlere, "Hayalinizin peşinden gidin. Bugün müziği keşfetme şeklimiz, benim müziğe başladığım dönemle kıyaslanamaz." tavsiyesinde bulundu.

Tonino Baliardo kimdir?

Fransa'nın Montpellier kentinde 1960'ta dünyaya gelen ?Tonino Baliardo, Fransız bir flamenko gitaristidir.

Ünlü flamenko gitaristi Manitas de Plata'nın yeğeni olan Baliardo, 1978'de Nicolas Reyes ile Gipsy Kings grubunu kurdu.

Grubun kurucuları Nicolas Reyes ve Tonino Baliardo, Gipsy Kings markasını büyüterek yollarına devam ediyor.

Grubun solo gitaristi olarak "El Maestro" lakabını alan usta sanatçı, grubun enstrümantal düzenlemelerinde ve gitar partisyonlarında belirleyici bir rol oynadı, sahne performanslarıyla da büyük beğeni topladı.