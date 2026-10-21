Giresun Barça'da Aksu Deresi'nde hareketsiz yatan kadının cesedi bulundu - Son Dakika
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Giresun Barça'da Aksu Deresi'nde hareketsiz yatan kadının cesedi bulundu

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Giresun Barça\'da Aksu Deresi\'nde hareketsiz yatan kadının cesedi bulundu
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Giresun'un Barça köyündeki Aksu Deresi'nde hareketsiz yatan kadın cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi; cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Giresun'daki Aksu Deresi'nde kadın cesedi bulundu.

Merkeze bağlı Barça köyündeki Aksu Deresi'nde hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, cesedin L.K'ye ait olduğu belirlendi.

Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Giresun Barça'da Aksu Deresi'nde hareketsiz yatan kadının cesedi bulundu - Son Dakika
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