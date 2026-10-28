Giresun Başsavcısı Dede, Espiye'deki cezaevinde tutuklu ve hükümlüleri dinledi - Son Dakika
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Giresun Başsavcısı Dede, Espiye'deki cezaevinde tutuklu ve hükümlüleri dinledi

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Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giden Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Dede, kurumdaki hükümlü ve tutukluların istek ve taleplerini dinledi, üretim atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

Dede, ceza infaz kurumunu gezerek yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurumda kalan hükümlü ve tutuklularla da bir araya gelen Dede, onların istek ve taleplerini dinledi.

Üretim atölyelerinde incelemelerde bulunan Dede, kurumda devam eden projeler ve yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldığını belirtti.

Kaynak: AA
Açık Ceza İnfaz KurumuGiresunGüncelEspiyeMeriçSon Dakika

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