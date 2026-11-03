Giresun Bektaş Yaylası merkezi, Bakanlık işbirliğindeki kentsel dönüşümle yenilenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Giresun Bektaş Yaylası merkezi, Bakanlık işbirliğindeki kentsel dönüşümle yenilenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun Bektaş Yaylası merkezi, Bakanlık işbirliğindeki kentsel dönüşümle yenilenecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Dereli'deki Bektaş Yaylası merkezi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile belediye işbirliğindeki kentsel dönüşüm projesiyle yenilenecek. Turizm potansiyelinin artırılması hedefiyle altyapı çalışmalarına gelecek yıl başlanması planlanıyor.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Bektaş Yaylası'nın, kentsel dönüşüm projesiyle yenilenerek bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, Bektaş Yaylası'nın bölgenin önemli yaylalarından birisi olduğunu söyledi.

Yaylanın turizm potansiyelini artırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile belediye işbirliğinde kentsel dönüşüm projesi hazırlanması için çalışma başlatıldığını belirten Önal, projenin temel amacının yayla merkezini yenilemek olduğunu ifade etti.

Önal, altyapı çalışmalarına gelecek yıl başlanmasının planlandığını aktararak, proje hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.

Bektaş Yaylası'nın Doğu Karadeniz'in en büyük yaylalarından biri olduğuna dikkati çeken Önal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bektaş Yaylası, Konuklu Mahallesi içerisinde yer almakta. Burada 2 bin 500'ün üzerinde hane var. Yaylanın merkezi çalışma kapsamında kentsel dönüşümle yenilenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ilgililer bölgeye geldi, incelemelerde bulundu. Proje hazırlıkları sürüyor."

Kaynak: AA
İklim DeğişikliğiGiresunDereliTurizmGüncelEmlakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hızlı tren hattında büyük skandal Tapu müdürü de tutuklandı Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Görüntü maalesef Türkiye’den Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
14:28
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
14:18
Trump için kritik sınav ABD’de oy verme işlemi başladı
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 14:31:04. #7.13#
SON DAKİKA: Giresun Bektaş Yaylası merkezi, Bakanlık işbirliğindeki kentsel dönüşümle yenilenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android