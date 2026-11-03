Giresun Bektaş Yaylası merkezi, Bakanlık işbirliğindeki kentsel dönüşümle yenilenecek

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Bektaş Yaylası'nın, kentsel dönüşüm projesiyle yenilenerek bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, Bektaş Yaylası'nın bölgenin önemli yaylalarından birisi olduğunu söyledi.

Yaylanın turizm potansiyelini artırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile belediye işbirliğinde kentsel dönüşüm projesi hazırlanması için çalışma başlatıldığını belirten Önal, projenin temel amacının yayla merkezini yenilemek olduğunu ifade etti.

Önal, altyapı çalışmalarına gelecek yıl başlanmasının planlandığını aktararak, proje hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.

Bektaş Yaylası'nın Doğu Karadeniz'in en büyük yaylalarından biri olduğuna dikkati çeken Önal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bektaş Yaylası, Konuklu Mahallesi içerisinde yer almakta. Burada 2 bin 500'ün üzerinde hane var. Yaylanın merkezi çalışma kapsamında kentsel dönüşümle yenilenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ilgililer bölgeye geldi, incelemelerde bulundu. Proje hazırlıkları sürüyor."