Almanya'da Giresun Buluşması...

(ANKARA) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Almanya'da düzenlenen Geleneksel Karadeniz Giresunlular Dayanışma Gecesi'ne katılarak gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda Giresun ve Karadeniz kültürüne ait müzik ve halk oyunları gösterileri geceye renk kattı.

Fuat Köse, CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Belediye Başkan Yardımcısı Özer Pazarlı ve İş İnsanı Tahsin Çoban ile Almanya'da düzenlenen Geleneksel Karadeniz Giresunlular Dayanışma Gecesi'ne katıldı.

Gece boyunca katılımcılarla sohbet eden Köse, Giresun'daki belediye çalışmaları hakkında da bilgi paylaştı.

Bu tür dayanışma etkinliklerinin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini dile getiren Fuat Köse, yurt dışında yaşayan Giresunlularla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Gurbetçilerin memleketle bağlarını güçlü tutmasının önemine vurgu yapan Köse, şunları kaydetti:

"Almanya'da Giresun havasını solumak, hemşehrilerilerimizle birlikte Giresun karşılaması oynamak tarifsiz bir duyguydu. Memleketimizin insanını dünyanın neresinde olursa olsun görmek bizleri çok mutlu etti. Bu güzel gecenin gerçekleşmesinde emeği olan ve nazik davetleri için Almanya Stuttgart Giresunlular Derneği Başkanımız Sayın Cevat Öksüz'e ve organizasyonda emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum. İlgi ve alakalarıyla geceyi daha da anlamlı kılan tüm hemşehrilerimize de ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."