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(ANKARA) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Ziyarette Köse ve Yavaş, olası iş birliklerini değerlendirdi, deneyim paylaşımında bulundu.

Başkan Yavaş, Başkan Köse'yi ağırladı. Ziyarette Başkan Köse'ye Giresun Belediye Başkan Vekili Alptuğ Kaan Kara da eşlik etti.

Köse, ziyarette Yavaş'a Giresun'daki son gelişmeler hakkında bilgi verdi; projeler ve belediyecilik alanında iş birliği imkanları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Köse, samimi ve sıcak karşılaması için Mansur Yavaş'a teşekkür ederek, "Ülkemizin en başarılı belediye başkanları arasında kendisini kabul ettiren başkanımızın tecrübelerinden ve fikirlerinden her zaman faydalanacağız. Kapısını sürekli çalacağız" dedi.

Başkan Yavaş ise "Giresun'a ve Fuat Köse'ye karşı özel bir ilgimiz var. Nazik ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duydum" diye konuştu.