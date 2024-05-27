Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş\'ı ziyaret etti

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ederek iş birlikleri ve deneyim paylaşımı konularını değerlendirdi.

27.05.2024 18:33  Güncelleme: 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Ziyarette Köse ve Yavaş, olası iş birliklerini değerlendirdi, deneyim paylaşımında bulundu.

Başkan Yavaş, Başkan Köse'yi ağırladı. Ziyarette Başkan Köse'ye Giresun Belediye Başkan Vekili Alptuğ Kaan Kara da eşlik etti.

Köse, ziyarette Yavaş'a Giresun'daki son gelişmeler hakkında bilgi verdi; projeler ve belediyecilik alanında iş birliği imkanları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Köse, samimi ve sıcak karşılaması için Mansur Yavaş'a teşekkür ederek, "Ülkemizin en başarılı belediye başkanları arasında kendisini kabul ettiren başkanımızın tecrübelerinden ve fikirlerinden her zaman faydalanacağız. Kapısını sürekli çalacağız" dedi.

Başkan Yavaş ise "Giresun'a ve Fuat Köse'ye karşı özel bir ilgimiz var. Nazik ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duydum" diye  konuştu.

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Fuat Köse, Giresun, Ankara, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:06 Ermenistan’da 4 köyün Azerbaycan’a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
17:17 Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
17:09 “Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm“ deyip taksiciye saldırdı "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" deyip taksiciye saldırdı
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 19:28:33. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement