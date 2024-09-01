Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Balıkçıları Uğurladı - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Balıkçıları Uğurladı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, başlayan balık avı sezonunda balıkçıları uğurladı. Köse, balıkçıların hazırlıklarını inceledi ve onlara kolaylıklar diledi.

01.09.2024 10:22  Güncelleme: 10:57
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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, başlayan balık avı sezonunun başlaması nedeniyle denize açılan balıkçıları uğurladı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse başlayan balık avı sezonunda balıkçıları yalnız bırakmadı. Köse, gündüz saatlerinde barınağı ziyaret ederek gece yola çıkacak olan balıkçıların hazırlıklarını yerinde inceledi ve balıkçılarla sohbet ederek hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında balıkçı esnafına helva ikramında bulunan Başkan Köse, gece saat 00.00 itibarıyla başlayacak av sezonu için balıkçıları uğurlamak üzere yeniden Kumyalı Balıkçı Barınağı'nda hazır bulundu.

Balıkçılar, "Başkanımızın desteği bize güç veriyor. Bu gece, onun burada bizimle birlikte olması bize moral oldu" diyerek başkana teşekkür ettiler.

Başkan Köse ise balıkçılara kolaylıklar dilerek şunları söyledi:

" Balıkçılık, şehrimiz için sadece bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda bir kültürdür. Balıkçılarımız, Karadeniz'in sert dalgalarına ve zorlu şartlarına rağmen her yıl bu sezonu büyük bir heyecanla bekliyorlar. Onların bu emekleri, hem sofralarımıza taze ve kaliteli balıkların ulaşmasını sağlıyor hem de ekonomimize büyük bir katkı sunuyor. Bugün burada onlarla bir arada olmak, heyecanlarını ve umutlarını paylaşmak benim için de büyük bir mutluluk. Tüm balıkçı kardeşlerime bu zorlu sezonda kolaylıklar ve bol kazançlar diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Balıkçıları Uğurladı - Son Dakika

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