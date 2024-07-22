Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, birimleri ziyaret ediyor

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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, birimleri ziyaret ederek, personelle bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Köse, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü şantiyeslerini ziyaret etti. Her üç ziyaretinde de personelle bir araya gelen Köse, birimde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köse ziyaretlerine ilişkin "Belediye olarak halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birim ziyaretlerimiz de bu çabamızın bir parçası. Hem arkadaşlarımızla bir araya gelerek çalışmaları takip ediyor hem de onları dinliyoruz. Bu ziyaretlerimiz aynı zamanda personel arkadaşlarımızın motivasyonunu da artırıyor. Yoğun iş tempomuzdan fırsat buldukça birim ziyaretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.