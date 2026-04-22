Giresun Belediye Başkanı Köse, Fındık Pazarı Esnafıyla Bir Araya Geldi

HABER: Zeynep Özmen

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Fındık Pazarı'nda esnafla bir araya geldi. Köse, "Zorlu ekonomik koşullara rağmen her sabah aynı azim ve özveriyle kepenk açan esnafımız, şehrimizin bel kemiğidir. Giresun'un gelişimi için tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam eden Köse, son olarak kentin simge noktalarından Fındık Pazarı'nda esnafla çay sohbetinde bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Köse, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Esnafın yaşadığı sorunları yerinde dinlemenin önemine dikkati çekerek çözüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirten Köse, "Şehrimizin kalbi sayılan bu bölgede esnafımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Giresun'umuzun en hareketli buluşma noktalarından biri olan Fındık Pazarı mevkiindeki kıymetli esnaflarımızla çay sohbetinde buluştuk. Zorlu ekonomik koşullara rağmen her sabah aynı azim ve özveriyle kepenk açan esnafımız, şehrimizin bel kemiğidir. Güler yüzleri, içten sohbetleri ve misafirperverlikleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah işlerini rast getirsin, kazançlarını bereketlendirsin. Her zaman esnafımızın yanındayız. Giresun'un gelişimi için tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların görüşlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu belirten Köse, Giresun'u birlikte yönetmek için hemşehrileriyle omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.