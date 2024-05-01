Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse İşçilerle Çöp Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse İşçilerle Çöp Topladı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse İşçilerle Çöp Topladı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda temizlik işlerinde çalışan ekiplerle bir araya gelerek çöp topladı.

01.05.2024 19:09  Güncelleme: 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda iş elbiselerini giydi, eldivenlerini taktı, temizlik işlerinde çalışan ekiplerle çöp topladı.

Başkan Köse, bugün sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri şantiyesindeki işçilerle bir araya geldi. İşçilerle kahvaltı yapan Köse, daha sonra araç üzerine çıkarak işçilerle mesai yaptı. Temizlik aracının arkasına tutunan Başkan Köse, çöp konteynerlerini araca boşalttı, dökülen çöpleri yine mesai arkadaşları ile topladı.

Temizlik işlerinde görev yapanların, en onurlu görevlerden birini yaptığını belirten Köse, çalışanlarla birlikte olmanın ve günlük zorlukları onlarla paylaşmanın önemini vurguladı. Köse, yerel yönetimin vatandaşlarla iç içe olması gerektiğini vurgulayarak, temizlik işçileriyle gerçekleştirdiği çalışmadan büyük onur ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Fuat Köse, 1 Mayıs, Giresun, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse İşçilerle Çöp Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:31 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
18:04 Paris’teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
15:11 ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 20:04:12. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse İşçilerle Çöp Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement