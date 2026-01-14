Giresun Belediye Başkanı Köse'den Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ne Ziyaret - Son Dakika
Giresun Belediye Başkanı Köse'den Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ne Ziyaret

14.01.2026 10:51  Güncelleme: 11:52
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ni ziyaret ederek çevre dostu teknolojiler ve enerji üretimi üzerine bilgiler aldı. Köse, bu tür tesislerin çevre koruma ve enerji üretimi açısından önemine dikkat çekti.

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSTAÇ'a ait Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen özel ziyaret kapsamında Köse, tesisin işleyişi, evsel atıkların bertaraf süreci ve bu atıklardan enerji elde edilme aşamaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çevre dostu ileri teknolojilerle faaliyet gösteren tesiste, atıkların doğaya zarar vermeden enerjiye dönüştürülmesi süreci yerinde incelendi.

Sürdürülebilir çevre politikalarının ve yenilenebilir enerji kaynaklarının şehirler için artık bir tercih değil zorunluluk olduğuna vurgu yapan Köse, bu tür tesislerin hem çevrenin korunmasına hem de ekonomik ve enerji açısından büyük katkılar sunduğunu ifade etti.

Başkan Köse, "Doğayı koruyan, enerji üreten ve geleceğe değer katan her projeyi önemsiyoruz. Bu tesiste edindiğimiz deneyimler, Giresun için planladığımız projelere ışık tutacaktır. Yenilikçi bakış açımızla çevre ve enerji alanında neler yapabileceğimizi detaylı şekilde değerlendirecek, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Giresun için yeni projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Başkan Köse ayrıca, ziyaret süresince kendilerine gösterilen ilgi ve paylaşılan bilgiler dolayısıyla İBB İSTAÇ Enerji Tesisleri İşletme Müdürü, Eynesilli hemşehrisi Yavuz Yamak ile Enerji Yönetimi ve İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Fatih Hoşoğlu'na teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Fuat Köse, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

