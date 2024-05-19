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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katıldı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Giresun Valiliği önünde tören düzenlendi. Giresun Belediye Başkanı Köse'nin de katıldığı törende Atatürk anıtına çelenek konulmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Gençlik Merkezi halk oyunları ekibi gösteri sundu, şiirler okundu. Gençlik Merkezinin müzik dinletisinin ardından Gençlik Haftası ödül töreni ve gençlik adına konuşmalar yapıldı. Etkinlik kapsamında sporcular gösteri sundu.

Giresun Belediye Başkanı Köse, törenin ardından Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı. Valilik önünden başlayan, Atatürk Bulvarı ve Fatih Caddesi'ni takiben Atatürk Meydanı'nda sona eren yürüyüş, il protokolü ve gençlerin katılımıyla gerçekleşti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Köse, "Bu önemli gün, gençlerimize ve geleceğimize duyduğumuz güvenin bir ifadesidir. Bağımsızlığımızın ve milli irademizin sembolü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gururla kutluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.