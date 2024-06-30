Giresun Belediye Başkanı Köse, çalışmaları denetledi - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Köse, çalışmaları denetledi

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, hafta sonu çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret ederek, kentte yapılan yenileme çalışmalarını denetledi. Köse, kentteki sorunların çözümü için halka hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti.

30.06.2024 11:46  Güncelleme: 15:41
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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, hafta sonu çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret etti. Köse, "Kentimiz bizim gözbebeğimiz. Hep birlikte çok güzel hizmetlere imza atacağız" dedi.

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çınarlar Mahallesi Tepe Sokak'ta yenileme çalışması başlattı. Bu kapsamda ekipler ilk olarak mevcut yolun sökümünü yaptı. Daha sonra da altyapı güçlendirilmesi ve yeniden üstyapı çalışması gerçekleştirilerek, kilit parke ile yolu kullanıma açtı.

Hafta sonunda da çalışmalarına devam eden ekipleri yerinde ziyaret eden Başkan Köse, "Kentimiz bizim gözbebeğimiz. Nerede ne problem var biliyoruz. Tek tek gidiyor, sorunların çözümü noktasında gereken hizmeti halkımıza vermeye çalışıyoruz. Kimse merak etmesin. Hep birlikte çok güzel hizmetlere imza atacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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