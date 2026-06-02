Giresun Belediye Başkanı Köse, Çıtlakkale Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Çıtlakkale Mahallesi'nde düzenlenen halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye tarafından yeni yapılan meydanının da hizmete sunulduğu toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Giresun Belediyesi, Çıtlakkale Mahallesinde halk toplantısı düzenledi. Toplantıya, Belediye Başkanı Fuat Köse'nin yanı sıra CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Merkez İlçe Başkanı Olcay Küçük, Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Turgut ve vatandaşlar katıldı.

Buluşmada mahalle sakinleriyle sohbet eden Köse, Giresun'un her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, yaşamış oldukları mali zorluklara rağmen vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.

MAHALLE ZİYARETLERİ DEVAM EDECEK

Köse, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla halk buluşmalarını önemsediklerini dile getirerek, vatandaşlarla iç içe olmaya ve mahalle ziyaretlerini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Mahalleye kazandırdıkları meydanın halk tarafından beğenildiğini dile getiren Köse, "Az parayla çok iş yapmaya çalışıyoruz. Belediyenin bir kuruşunu boşa harcamıyoruz. Belediyemizin imkanlarıyla yaptığımız bu meydanımıza önceki dönem Giresun Belediye Başkanımız Hasan Yücel Karaibrahim ağabeyimizin ismini verdik. Kendisinin gerek belediye başkanlığı gerekse hayatı boyunca Giresun'a her konuda önemli katkıları oldu" dedi.

KARAİBRAHİM, KÖSE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Önceki dönem Belediye Başkanı Karaibrahim ise meydana isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu jestten dolayı Belediye Başkanı Fuat Köse'ye teşekkür etti.

Ardından Köse ve Karaibrahim tarafından meydan hizmete sunuldu.

Çıtlakkale Mahallesi halkı ise mahallelerinde düzenlenen toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını ve beklentilerini doğrudan Köse'ye aktarma fırsatı bulduklarını belirtti. Mahalle halkı, düzenlenen meydan için de Başkan Fuat Köse'ye teşekkürlerini iletti.