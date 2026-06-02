Giresun Belediye Başkanı Köse, Çıtlakkale Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun Belediye Başkanı Köse, Çıtlakkale Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

02.06.2026 15:03  Güncelleme: 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Çıtlakkale Mahallesi'nde düzenlenen halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Yeni meydanın hizmete sunulduğu buluşmada Köse, eşit hizmet vurgusu yaparak mahalle ziyaretlerinin süreceğini belirtti.

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Çıtlakkale Mahallesi'nde düzenlenen halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye tarafından yeni yapılan meydanının da hizmete sunulduğu toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Giresun Belediyesi, Çıtlakkale Mahallesinde halk toplantısı düzenledi. Toplantıya, Belediye Başkanı Fuat Köse'nin yanı sıra CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Merkez İlçe Başkanı Olcay Küçük, Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Turgut ve vatandaşlar katıldı.

Buluşmada mahalle sakinleriyle sohbet eden Köse, Giresun'un her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, yaşamış oldukları mali zorluklara rağmen vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.

MAHALLE ZİYARETLERİ DEVAM EDECEK

Köse, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla halk buluşmalarını önemsediklerini dile getirerek, vatandaşlarla iç içe olmaya ve mahalle ziyaretlerini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Mahalleye kazandırdıkları meydanın halk tarafından beğenildiğini dile getiren Köse, "Az parayla çok iş yapmaya çalışıyoruz. Belediyenin bir kuruşunu boşa harcamıyoruz. Belediyemizin imkanlarıyla yaptığımız bu meydanımıza önceki dönem Giresun Belediye Başkanımız Hasan Yücel Karaibrahim ağabeyimizin ismini verdik. Kendisinin gerek belediye başkanlığı gerekse hayatı boyunca Giresun'a her konuda önemli katkıları oldu" dedi.

KARAİBRAHİM, KÖSE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Önceki dönem Belediye Başkanı Karaibrahim ise meydana isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu jestten dolayı Belediye Başkanı Fuat Köse'ye teşekkür etti.

Ardından Köse ve Karaibrahim tarafından meydan hizmete sunuldu.

Çıtlakkale Mahallesi halkı ise mahallelerinde düzenlenen toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını ve beklentilerini doğrudan  Köse'ye aktarma fırsatı bulduklarını belirtti. Mahalle halkı, düzenlenen meydan için de Başkan Fuat Köse'ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Yerel Haberler, Fuat Köse, Belediye, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Köse, Çıtlakkale Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:42:59. #.0.5#
SON DAKİKA: Giresun Belediye Başkanı Köse, Çıtlakkale Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.