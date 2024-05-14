Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ni tanıttı - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ni tanıttı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yaklaşan “47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali”ne ilişkin düzenlediği basın toplantısında, “Ülkemizin en eski dört büyük festivalinden biri olan Uluslararası Giresun Aksu Festivali’mizi 'Binlerce yıllık gelenek hep aynı yerde ve hep aynı günde' sloganıyla kentimize ve geçmişine yakışır bir şekilde kutlayacağız” dedi.

14.05.2024 14:58
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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yaklaşan "47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali"ne ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Ülkemizin en eski dört büyük festivalinden biri olan Uluslararası Giresun Aksu Festivali'mizi 'Binlerce yıllık gelenek hep aynı yerde ve hep aynı günde' sloganıyla kentimize ve geçmişine yakışır bir şekilde kutlayacağız" dedi.

Başkan Köse, 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali öncesi basın toplantısı düzenledi. Köse, festivalin maliyetinin 11 milyon lirayı bulduğunu, ancak bunu iş insanı sponsorlar aracılığıyla sıfıra indirdiklerini kaydeden Köse, tüm sponsorlara teşekkür ederek, halkın katılımıyla coşku içinde bir festival kutlayacaklarını belirtti.

Köse, son yıllarda eski coşkusunu kaybeden festivali yeniden eski günlerine döndürmek için günlerdir kapsamlı bir hazırlık çalışması yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en eski dört büyük festivalinden biri olan Uluslararası Giresun Aksu Festivali'mizi 'Binlerce yıllık gelenek hep aynı yerde ve hep aynı günde' sloganıyla kentimize ve geçmişine yakışır bir şekilde kutlayacağız. Festivalimize Gürcistan ve Slovakya ekiplerinin yanı sıra, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Polatlı Belediyesi ve Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri de gösterileri ile renk katacak. Aksu Festivali'miz aynı zamanda şehrimizdeki dayanışma ve birlik ruhunu pekiştirecek ve vatandaşların hoşça vakit geçirmelerini sağlayacaktır. Renkli ve coşkulu geçmesi için büyük çaba sarf ettiğimiz festivalimize katılacak olan tüm vatandaşlarımıza keyifli ve eğlenceli anlar geçirmesini diliyorum. Çok kısa bir sürede mesai arkadaşlarımızın çalışması ve iş dünyamızın desteğiyle elimizden gelenin en iyisini ortaya koyarak program hazırladık. Ayrıca, fiziki şartları çok kötü olan festival alanımıza da ekiplerimizin çalışmasıyla çeki düzen verdik ve hazır hale getirdik."

Köse, festivale Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun Milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çevre illerin belediye başkanlarını da davet etti. Köse, "Bu siyasi bir etkinlik değil, Giresun'un özü ve tüm Giresunluların festivalidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ni tanıttı - Son Dakika

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