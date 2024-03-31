Giresun Belediye Başkanlığını CHP adayı Fuat Köse kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Fuat Köse 31 bin 600, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu 22 bin 36 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 90,23)
Köse'nin öz geçmişi
Giresun'da 1973 yılında doğan Fuat Köse, Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü'nden mezun oldu. 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Giresun Belediyesi Meclisi üyeliğine seçilen Köse, Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Giresun Sanayispor Kulübü Başkanlığı görevini de sürdürüyor.
Köse, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Gaziantep'te yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 46,39'u sayıldı. Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin yüzde 41,43 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor.
Tokat'ta yerel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi adayı kazandı. 1920 yılında il olan Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını ilk kez bir MHP'li aday kazandı. Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'de aday olmuştu. Resmi sonuçları beklemeden caddelere çıkan MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı. Tokat'ta AK Parti adayı Eyüp Eroğlu iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyordu.
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