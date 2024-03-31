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Giresun Belediye Başkanlığını CHP Adayı Fuat Köse Kazandı - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanlığını CHP Adayı Fuat Köse Kazandı

Giresun Belediye Başkanlığını CHP Adayı Fuat Köse Kazandı

Giresun Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Fuat Köse, kesin olmayan sonuçlara göre 31 bin 600 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu ise 22 bin 36 oyda kaldı. Fuat Köse, Erciyes Üniversitesi mezunu olup, Giresun Belediyesi Meclisi üyeliği ve Giresun Sanayispor Kulübü Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

31.03.2024 20:45  Güncelleme: 20:45
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Giresun Belediye Başkanlığını CHP adayı Fuat Köse kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Fuat Köse 31 bin 600, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu 22 bin 36 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 90,23)

Köse'nin öz geçmişi

Giresun'da 1973 yılında doğan Fuat Köse, Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü'nden mezun oldu. 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Giresun Belediyesi Meclisi üyeliğine seçilen Köse, Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Giresun Sanayispor Kulübü Başkanlığı görevini de sürdürüyor.

Köse, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanlığını CHP Adayı Fuat Köse Kazandı - Son Dakika

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