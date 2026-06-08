Giresun'da kapsamlı bakım çalışmaları hızlandı - Son Dakika
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Giresun'da kapsamlı bakım çalışmaları hızlandı

08.06.2026 15:13  Güncelleme: 15:47
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Giresun Belediyesi, uygun hava koşullarını fırsat bilerek yol onarımı, altyapı tamiri, çevre temizliği ve yeşil alan bakımı gibi çalışmalara hız verdi. Ekipler, kentin dört bir yanında vatandaşlara daha yaşanabilir bir şehir sunmak için sahada.

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, hava şartlarının elverişli seyretmesiyle kent genelindeki yol, altyapı, çevre temizliği ve yeşil alan bakım çalışmalarına hız verdi.

Giresun Belediyesi ekipleri, Osmanağa Meydanı'nda küp taş yol tamiratı, moloz kaldırma, sahil boyunca ot biçme, Çıtlakkale Mahallesi Çizmeci Sokak'ta yağmur suyu ve kanal hattı tamiratı, Gaziler Mahallesi'nde bordür tamiratı ve Gedikkaya Mahallesi Şehit Onbaşı Muammer Dur Sokak'ta yol tamiratı çalışması yapıyor.

Vatandaşların daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir şehirde yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, belirlenen program dahilinde mahallelerde ihtiyaç duyulan noktalara müdahale ediyor.

Yetkililer, ekiplerin özverili bir şekilde görev yaptığını belirterek, "Hava şartlarının da uygun gitmesiyle birlikte çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Şehrimizin her noktasında vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için ekiplerimiz sahada görev başında. Daha güzel ve modern bir Giresun için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun'da kapsamlı bakım çalışmaları hızlandı - Son Dakika

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