Giresun Belediyesi ile Sendika Arasında Ücret Artışı Anlaşması

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Sözleşme kapsamında 2025'in ilk 6 ayı için ücretlerde yüzde 20 artış yapıldı. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Belediyemizin imkanları ne kadar iyi olursa personelimizin maaşları da o kadar iyi olacaktır. Çalışanlarımızın yüzü güldükçe bizim de yüzümüz gülüyor" dedi.

Giresun Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 45 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. 3 yıllık anlaşma, her 6 ayda enflasyon oranına ilave 2 puan olarak imzalandı. Buna göre, 2025 yılının ilk altı ayı için maaşlara yaklaşık yüzde 20'lik bir artış yansıdı.

Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Fuat Köse, her zaman personelin yanında olduklarını söyledi. Ekonomik şartların oldukça zor olduğu bir dönem yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Fuat Köse, "İşini emeğiyle yapan arkadaşlarımız için şartlarımızı elimizden geldiğince en yukarıda tutmaya çalıştık. Yetkili sendika olan Halil Yeşiltepe başkanlığındaki Belediye İş ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 45 kadrolu işçiyi ilgilendiren anlaşmaya vardık ve ücretlerinizi iyileştirdik. Anlaşmamız hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şu bilinsin ki, belediyemizin imkanları ne kadar iyi olursa personelimizin maaşları da o kadar iyi olacaktır. Çalışanlarımızın yüzü güldükçe bizim de yüzümüz gülüyor" diye konuştu.