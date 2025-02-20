Giresun Belediyesi ile Sendika Arasında Ücret Artışı Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun Belediyesi ile Sendika Arasında Ücret Artışı Anlaşması

Giresun Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile 2025'in ilk altı ayı için maaşlara yüzde 20 artış yapıldı. Belediye Başkanı Fuat Köse, çalışanların yüzünün gülmesi için imkanları en iyi hale getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

20.02.2025 12:47  Güncelleme: 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Sözleşme kapsamında 2025'in ilk 6 ayı için ücretlerde yüzde 20 artış yapıldı. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Belediyemizin imkanları ne kadar iyi olursa personelimizin maaşları da o kadar iyi olacaktır. Çalışanlarımızın yüzü güldükçe bizim de yüzümüz gülüyor" dedi.

Giresun Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 45 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. 3 yıllık anlaşma, her 6 ayda enflasyon oranına ilave 2 puan olarak imzalandı. Buna göre, 2025 yılının ilk altı ayı için maaşlara yaklaşık yüzde 20'lik bir artış yansıdı.

Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Fuat Köse, her zaman personelin yanında olduklarını söyledi. Ekonomik şartların oldukça zor olduğu bir dönem yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Fuat Köse, "İşini emeğiyle yapan arkadaşlarımız için şartlarımızı elimizden geldiğince en yukarıda tutmaya çalıştık. Yetkili sendika olan Halil Yeşiltepe başkanlığındaki Belediye İş ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 45 kadrolu işçiyi ilgilendiren anlaşmaya vardık ve ücretlerinizi iyileştirdik. Anlaşmamız hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şu bilinsin ki, belediyemizin imkanları ne kadar iyi olursa personelimizin maaşları da o kadar iyi olacaktır. Çalışanlarımızın yüzü güldükçe bizim de yüzümüz gülüyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Belediye İş Sendikası, Giresun Belediyesi, Fuat Köse, Sendika, Giresun, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi ile Sendika Arasında Ücret Artışı Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
09:34 TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım
18:16 Kocaeli’de kış lastiği olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak Kocaeli'de kış lastiği olmayan araçlar trafiğe çıkamayacak
18:04 Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray’ın RAMS Park’ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı
18:01 Narin Güran cinayetiyle ilgili 4 çocuk hakkında takipsizlik kararı Narin Güran cinayetiyle ilgili 4 çocuk hakkında takipsizlik kararı
17:37 Mahkemeden Tuzla Piyade Okulu’ndan ihraç edilen teğmen için karar Mahkemeden Tuzla Piyade Okulu'ndan ihraç edilen teğmen için karar
17:17 3 soru sordular: Galatasaray’dan TFF’nin yabancı hakem kararına sert tepki 3 soru sordular: Galatasaray'dan TFF'nin yabancı hakem kararına sert tepki
17:01 CHP Kurultayı’nın iptali davasında karar CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
17:00 Yenidoğan Çetesi davasında avukattan Ayşe Barım’lı savunma Yenidoğan Çetesi davasında avukattan Ayşe Barım'lı savunma
16:58 TFF’nin yabancı kararına eski Türk hakemden isyan TFF'nin yabancı kararına eski Türk hakemden isyan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 14:00:05. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun Belediyesi ile Sendika Arasında Ücret Artışı Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.