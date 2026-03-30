Giresun Belediyesi, İlaçlama Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
Giresun Belediyesi, İlaçlama Çalışmalarına Başladı

30.03.2026 16:56  Güncelleme: 17:03
Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bahar mevsimi ile birlikte kent genelinde haşere ilaçlama çalışmalarına başladı. İlaçlamalar, halk sağlığını koruma amacıyla periyodik olarak gerçekleştiriliyor.

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilkbaharın gelmesiyle kent genelinde dumanlama (ilaçlama) çalışmalarına başladı.

Giresun'da havanın ısınmasıyla sahil bölgesi kayalıklarda bulunan menfezlerde ve dere yataklarında ilaçlama çalışmaları başladı. Halk sağlığı için yürütülen çalışmaların periyodik olarak devam edeceği bildirildi. Zararlıların, üreme alanlarının ilaçlanmasının verilen mücadelede önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

"Larva döneminde doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen larvasitlerle mücadele ediyoruz"

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise "Halkımızın sağlığı bizim önceliğimiz. Bu nedenle, ilaçlama çalışmaları yaparak, haşere ve zararlılardan kaynaklanabilecek sıkıntılı durumların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. İlkbaharın kendini göstermesiyle birlikte doğa canlanırken, ne yazık ki sivrisinekler ve karasinekler de üremeye başlıyor. Özellikle mart ve nisan aylarında larvaların gelişimi için uygun ortamlar oluşuyor ve bu süreç eylül ayına kadar devam ediyor. Larva döneminde doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen larvasitlerle mücadele ediyoruz. Kanalizasyon sistemlerinde dumanlama, dere yatakları ve su birikintilerinde biyolojik ilaçlamalar yapıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar mayıs ayından itibaren ise sivrisinek ve karasinek mücadelesiyle devam edecektir" denildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi, İlaçlama Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Galatasaray’ın transferdeki büyük aşkı Galatasaray'ın transferdeki büyük aşkı
Türkiye Kupası Kürek Yarışları’nda birinci Fenerbahçe Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda birinci Fenerbahçe
Görevinden istifa eden Yönter’den ’kara kaplı defterli’ Bahçeli paylaşımı Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi Diyaloglara dikkat Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

17:24
MSB: İran’dan ateşlenen 4. füze NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi
MSB: İran'dan ateşlenen 4. füze NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi
17:13
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
SON DAKİKA: Giresun Belediyesi, İlaçlama Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
