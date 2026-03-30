Giresun Belediyesi, İlaçlama Çalışmalarına Başladı

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilkbaharın gelmesiyle kent genelinde dumanlama (ilaçlama) çalışmalarına başladı.

Giresun'da havanın ısınmasıyla sahil bölgesi kayalıklarda bulunan menfezlerde ve dere yataklarında ilaçlama çalışmaları başladı. Halk sağlığı için yürütülen çalışmaların periyodik olarak devam edeceği bildirildi. Zararlıların, üreme alanlarının ilaçlanmasının verilen mücadelede önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

"Larva döneminde doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen larvasitlerle mücadele ediyoruz"

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise "Halkımızın sağlığı bizim önceliğimiz. Bu nedenle, ilaçlama çalışmaları yaparak, haşere ve zararlılardan kaynaklanabilecek sıkıntılı durumların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. İlkbaharın kendini göstermesiyle birlikte doğa canlanırken, ne yazık ki sivrisinekler ve karasinekler de üremeye başlıyor. Özellikle mart ve nisan aylarında larvaların gelişimi için uygun ortamlar oluşuyor ve bu süreç eylül ayına kadar devam ediyor. Larva döneminde doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen larvasitlerle mücadele ediyoruz. Kanalizasyon sistemlerinde dumanlama, dere yatakları ve su birikintilerinde biyolojik ilaçlamalar yapıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar mayıs ayından itibaren ise sivrisinek ve karasinek mücadelesiyle devam edecektir" denildi.