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Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2023'te 270 yangına müdahale etti - Son Dakika
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Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2023'te 270 yangına müdahale etti

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında meydana gelen 270 yangına müdahale etti. Ayrıca, ekipler verilen eğitimlerle vatandaşları yangın konusunda bilinçlendirdi. İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi ise yaz aylarında meydana gelen boğulma olaylarına müdahalede bulundu. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ekiplerin başarılı bir yıl geçirdiğini belirterek, itfaiye personeline teşekkür etti.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2023\'te 270 yangına müdahale etti
02.01.2024 - 15:03,
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Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince 2023'te 270 yangına müdahale edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin yangınlara müdahalenin yanı sıra verilen eğitimlerle de başta çocuklar olmak üzere vatandaşları yangın konusunda bilinçlendirdiği belirtildi.

Ekiplerin, 1 Ocak- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında meydana gelen 270 yangına müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, 470 kişiye kurtarma yardımında bulunulduğu, 482 hayvanın da mahsur kaldıkları yerden kurtarıldığı, 35 trafik kazasına müdahale edildiği aktarıldı.

Açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibinin ise özellikle yaz aylarında meydana gelen boğulma olaylarına müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İtfaiye Müdürlüğünün başarılı bir yılı daha geride bıraktığını belirtti.

Ekiplerin yangın, trafik kazası, afet kurtarma ve boğulma vakaları gibi olaylara anında müdahale ettiğinin altını çizen Şenlikoğlu, "Yıl boyunca herhangi bir aksaklığa mahal vermeden, olaylara zamanında müdahale ile başarılı işler yaptılar. Büyük bir özveriyle itfaiyemizde fedakarca görev yapan her bir mesai arkadaşıma teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2023'te 270 yangına müdahale etti - Son Dakika
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