Giresun Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarına Hız Verdi

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, şehrin yüksek mahallelerinde etkili olan kar yağışı sonrası olumsuz bir durum yaşanmaması için çalışma başlattı.

Giresun Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri; Kavaklar, Kayadibi, Seldeğirmeni ve Cumhuriyet Mahalleleri'nde kar küreme çalışması yaparak, trafik akışının ve vatandaşların yaşamlarının sorunsuz bir şekilde devam ettirebilmeleri için çalışma yürüttü.

Belediye Başkanı Fuat Köse, kar yağışı sonrası herhangi bir aksama olmaması için hazır kıta bekleyen ekiplerin anında müdahaleye başladığını belirterek, "Kar yağışı şehrimizin yüksek mahallelerinde kendisini gösterdi. Meteoroloji tarafından yapılan kar yağışı uyarısından sonra yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu karşı gerekli tüm önlemleri almıştık. Ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu mahallelerde çalışmalarını sürdürdü ve herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Bizler Giresun Belediyesi olarak gece gündüz vatandaşlarımızın huzuru için çalışacağız" diye konuştu.