Giresun Belediyesi Kurban Bayramı için Tedbirler Aldı

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kent sakinlerinin sağlıklı ve güvenli şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için bir dizi tedbir aldı.

Giresun Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, belediye mezbahanesinde ücretsiz kesim yapılacağı hatırlatıldı. Açıklamada, kurban kesimleri için belirlenen 3 yer haricinde kesim yapılamayacağı belirtilerek, şu uyarılarda bulunuldu:

-Aksu hayvan satış yeri, Cin Ahmet pazar yeri ve Teyyaredüzü pazar yeri haricinde hayvan kesimi yapılmayacaktır.

-Kurban Bayramı boyunca Emniyet ve Zabıta Ekipleri görevli olacak. Belirlenen alanlar dışında kaçak kurban kesimi yapılamayacak.

-Kaçak kurban kesimi yapanlar hakkında işlem uygulanacaktır.

-Kurban derisi toplama izni olmayanların kurban derisi toplamasına müsaade edilmeyecektir.

-Mezbahaneye gelecek vatandaşlarımızın kesimi yapılacak hayvanlarının kulak küpesi ve pasaportu sorgulama işlemi gerçekleşecektir.

-Hastalık şüphesi görülen kurbanlıkların derhal İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirimi yapılması gerekmektedir.

Mezbahane personeline eğitim verildi

Diğer yandan, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından mezbahanede personele eğitim verildi. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları tarafından, kurban kesimlerinde istenmeyen iş kazalarının yaşanmaması için bilgilendirme ve iş güvenliği konularında sunum yapıldı.